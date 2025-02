Die Inhaber von Partizipationsscheinen erhalten erneut eine Dividende von 47,50 Franken. Der Konzerngewinn des Bündner Kantonsinstituts verminderte sich 2024 minim um 0,5 Prozent auf 229,5 Millionen Franken und liegt damit am obersten Ende der vom Management zum Halbjahr erhöhten Zielbrandbreite von 210 bis 230 Millionen. Im Konzernergebnis enthalten ist ein ausserordentlicher Gewinn in Höhe von 4 Millionen Franken aus dem Verkauf der Beteiligung an der Twelve Capital Holding. Die Reserven für allgemeine Bankrisiken wurden zudem mit 2,5 Millionen Franken weniger dotiert.