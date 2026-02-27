In der neuen Strategieperiode 2026 bis 2030 will die GKB auf Bewährtem aufbauen und sich flexibel an die technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen anpassen. Ziele seien eine erstklassige ganzheitliche Beratung im ganzen Kanton, ein starkes Engagement in und für Graubünden, die Diversifikation der Erträge sowie eine herausragende Stabilität, Effizienz und unternehmerische Fitness.