Auch in Basel kam es teilweise zu Wartezeiten. Am Dienstagvormittag waren beispielsweise acht von elf Trams der grenzüberschreitenden Tramlinie 8 von Basel nach Weil am Rhein (D) verspätet unterwegs. Derzeit würden sich die Zollkontrollen am Grenzübergang Weil-Friedlingen etwas stärker bemerkbar machen, sagte ein Sprecher der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) auf Anfrage. Dies sei aber eine Momentaufnahme und könne sich jederzeit wieder ändern.