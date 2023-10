An einem am Montag gestarteten zweitägigen Treffen in Athen nahmen nach Angaben der beiden Aussenministerien neben Experten auch die zwei Vize-Aussenminister Konstantinos Fragogiannis (Griechenland) und Burak Akcapar (Türkei) teil. Am Montag sollten zunächst Bereiche gefunden werden, in denen die beiden zerstrittenen Nato-Mitglieder wirtschaftlich zusammenarbeiten können. Am Dienstag sollen strittige Themen wie Hoheitsrechte in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer sowie Migration im Mittelpunkt stehen.