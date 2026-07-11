Es ist die erste griechische Reaktion auf eine durch den Klimawandel verursachte Bedrohung durch eine gebietsfremde Art. Auf dem Spiel stehen sowohl die marine Biodiversität als auch die Existenzgrundlage von fast 16'000 Fischern. Der Kugelfisch frisst sowohl ausgewachsene Tiere als auch Jungtiere anderer Arten und konkurriert mit ihnen um Nahrung. Dadurch erhöht er den Druck auf Meeresökosysteme, die bereits unter der Erwärmung der Gewässer leiden.