Die griechische Wirtschaft erholt sich schrittweise von der schweren Schuldenkrise der Jahre 2009 bis 2018, in der das Land kurz vor dem Austritt aus der Euro-Zone stand. Griechenland hat jedoch weiterhin die höchste Staatsschuldenquote im Währungsraum. Ursprünglich hatte die Regierung in Athen geplant, die nun beglichenen Kredite bis 2031 und damit zehn Jahre früher als vorgesehen zurückzuzahlen.