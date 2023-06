Das Statistikamt Eurostat hatte Ende April in einer ersten Schätzung für das erste Quartal 2023 noch ein Wirtschaftswachstum für die Währungsunion von 0,1 Prozent gemeldet. Inzwischen wurden aber einige BIP-Daten in den Euro-Ländern revidiert. In Deutschland etwa kündigte das Statistische Bundesamt ursprünglich für Januar bis März eine Stagnation an, korrigierte dies aber später auf ein Schrumpfen der Wirtschaft um 0,3 Prozent.