Stournaras erwartet noch zwei Zinssenkungen der Euro-Wächter in diesem Jahr. Für ihn ist das aber nicht in Stein gemeisselt. Das sei eine Einschätzung zum Pfad der Geldpolitik basierend auf aktuellen Daten und Vorhersagen. Ein Einlagensatz von 2,0 Prozent werde der Zielzinssatz sein. «Ich kann nicht sagen, wann die beiden Senkungen erfolgen werden», sagte er. «Angesichts der hohen Unsicherheit wäre es nicht ratsam, so präzise Angaben zu machen.» Dass die EZB den Satz bis auf 1,5 Prozent nach unten setzen werde, sei dagegen keine korrekte Erwartung. «Das ist meiner bescheidenen Meinung nach zu extrem», merkte der Währungshüter an.