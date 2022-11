Ein Sprecher von AstraZeneca sagte am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage, das BAG habe vor zwei Jahren seine Firma gebeten, das Produkt in den Schweizer Markt einzuführen. Dies mitten in der Corona-Pandemie. Ziel sei gewesen, grippebedingte Spitaleinweisungen zu reduzieren und so Spitalressourcen zu schonen.