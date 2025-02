Benko soll auch bei Stiftungen das Sagen gehabt haben

Zu Benkos Position in den Privatstiftungen – dazu gehört etwa die nach Benkos Tochter Laura benannte Laura-Gruppe – sagte Tanner: «Benko war in jeder Stiftung die leitende Person und hatte das Sagen. Wenn schon nicht auf dem Papier, dann ganz sicher faktisch in der Realität», zitiert der «Kurier» aus dem Protokoll.