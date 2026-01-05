Grönland ist die grösste Insel der Welt und ein autonomes dänisches Territorium, hat aber lediglich 57.000 Einwohner. Grönland ist kein ‌unabhängiges Mitglied der Nato, aber durch die Mitgliedschaft ⁠Dänemarks in dem Militärbündnis geschützt. «Wenn die USA ein ‌anderes Nato-Land angreifen, hört alles auf», sagte Frederiksen. Die strategische Lage Grönlands zwischen Europa und Nordamerika macht ‍es zu einem wichtigen Standort für das US-Raketenabwehrsystem. Die bedeutenden Bodenschätze der Insel kommen zudem den Bestrebungen Trumps entgegen, die Abhängigkeit von chinesischen ​Exporten zu verringern. Trump ernannte im vergangenen Monat den Gouverneur ‍von Louisiana, Jeff Landry, zum Sondergesandten für Grönland. Landry hat sich für eine Eingliederung der Insel in die USA ausgesprochen.