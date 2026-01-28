Zwar hoffe er auf eine Einigung in den anstehenden Gesprächen mit den USA und ​Dänemark, es gebe jedoch Grenzen, die ‌nicht überschritten werden ‌dürften, sagte Nielsen am Mittwoch in Paris. «Wir stehen unter Druck, unter ernstem Druck», fügte er bei einem gemeinsamen Auftritt mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette ⁠Frederiksen hinzu. Die Bevölkerung sei verängstigt. Zugleich räumte Nielsen ein, dass angesichts eines aggressiveren Verhaltens Russlands ​mehr für die Überwachung und Sicherheit der ‌Region getan werden müsse.