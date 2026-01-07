Das Verhältnis der Grönländer zu Dänemark ist nicht einfach. Bis 1953 war die Insel eine dänische Kolonie. Noch immer ist sie Teil des dänischen Königreichs - inzwischen aber weitgehend autonom. Zu den USA gehören will ein Grossteil der Grönländer aber auch nicht. «Ich verstehe nicht, warum Trump denkt, dass wir ein Teil von Amerika werden sollten», sagte Erik Kuitse aus Nuuk dem dänischen Rundfunk. «Ich will nicht Amerikaner sein. Ich bin Grönländer mit einer Verbindung zu Dänemark, und das ist völlig in Ordnung so.»