Trump hatte in seiner ersten Rede vor dem Kongress bekräftigt, die USA brauchten Grönland für die nationale und internationale Sicherheit. Er gab sich zuversichtlich und meinte: «Ich denke, wir werden es so oder so bekommen.» Der US-Präsident hatte schon mehrfach angekündigt, sich die zum Königreich Dänemark gehörende Insel einverleiben zu wollen - dabei schloss er auch militärischen und wirtschaftlichen Zwang nicht aus.