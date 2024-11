Orlando war der ehemalige Chef des Übernahmevehikels (Spac) Digital World Acquisition, das Trump Media an die Börse brachte. Orlando wurde vor dem Abschluss des Geschäfts in diesem Jahr entlassen. Ein Richter in Delaware hatte im September entschieden, dass Trump Media gegen eine Vereinbarung mit Orlandos ARC Global verstossen hat und der Fonds mehr als eine halbe Million zusätzliche Aktien erhalten muss, bevor eine Sperre für Insiderverkäufe ausläuft.