Der israelische Sender Reshet 13 TV News meldete, dass militante Kämpfer in der Stadt Ofakim Israelis als Geiseln festhielten und dass in der Stadt Sderot fünf palästinensische Kämpfer getötet und Häuser in Brand gesetzt worden seien. Der Islamische Dschihad erklärte, mehrere israelische Soldaten als Geiseln genommen zu haben. In Hamas-Medien wurden Videos gezeigt, wie israelische Soldaten von Kämpfern in den Gazastreifen gebracht wurden. In einem Telefonat mit dem israelischen Nachrichtensender N12 News aus Nir Oz, einem Kibbuz in der Nähe des Gazastreifens, sagte eine Frau namens Dorin, dass Kämpfer in ihr Haus eingedrungen seien und versucht hätten, den Luftschutzkeller zu öffnen, in dem sie sich versteckt habe. «Sie sind gerade wieder reingekommen, bitte schicken Sie Hilfe», sagte sie. «Es sind viele Häuser beschädigt ... Mein Mann hält die Tür geschlossen ... Sie feuern Kugeln ab.»