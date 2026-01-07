Es seien fünf neue Flugzeuge des Grossraum-Typs 787-10 bestellt worden, teilte der Konzern Boeing am Mittwoch mit. Hinzu kommen 105 Maschinen des Typs 737-10, die grosse Variante der 737-Max-Familie, sowie die Option für 35 weitere Maschinen dieses Typs. Mit der Bestellung sei die Belieferung neuer Flugzeuge bis 2035 gesichert, hiess es in der Mitteilung. Alaska will sowohl alte Maschinen ersetzen als auch die Kapazitäten erhöhen.