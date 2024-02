Es handle sich hauptsächlich um Jobs in der IT und anderen Abteilungen in der Zentrale im Geschäftsviertel La Defense bei Paris, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag. Das Vorhaben, über das zuerst die Zeitung «Les Echos» berichtet hatte, stehe im Zusammenhang mit dem von Bankchef Slawomir Krupa angekündigten Sparprogramm. Die Bank lehnte eine Stellungnahme ab.