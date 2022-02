Die Kunden mit verwalteten Vermögen von insgesamt rund 2,5 Milliarden US-Dollar sollen an die britische Barclays weitervermittelt werden. Credit Suisse habe mit Barclays eine Vereinbarung über die Vermittlung von Private-Banking-Kunden unterzeichnet, zitiert Bloomberg am Donnerstagabend eine Stellungnahme der Credit Suisse. Dies sei Teil des Plans, sich aus neun nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögensverwaltungsmärkten zurückzuziehen, vor allem in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara.

Im Einzelnen ziehe sich die Credit Suisse aus Botswana, Ghana, der Elfenbeinküste, Kenia, Mauritius, Nigeria, den Seychellen, Tansania und Sambia zurück. Dagegen behalte die Schweizer Grossbank die Operationen in Südafrika bei.

Die finanziellen Konditionen der Vereinbarung zwischen der schweizerischen und der britischen Grossbank dürften davon abhängen, wie viele Kunden ihre Vermögen von der CS zu Barclays transferieren würden, schreibt Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Credit Suisse war am Donnerstagabend auf AWP-Anfrage nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

(AWP)