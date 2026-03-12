Für die Wall Street bedeutet die Ankündigung einen Sieg nach jahrelanger Lobbyarbeit. Analysten von Morgan ‌Stanley zufolge verfügen die Grossbanken derzeit über ein überschüssiges Kapital von 175 Milliarden Dollar. Klarheit über die neuen Regeln könnte es den ​Instituten ermöglichen, diese Mittel für Kredite oder Aktienrückkäufe ​zu nutzen. Die Branche hatte ​sich vehement gegen einen Vorschlag aus dem Jahr 2023 gewehrt, der noch ‌eine Erhöhung der Kapitaldecke um rund 19 Prozent vorgesehen hatte.