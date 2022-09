Man habe sich einvernehmlich darauf verständigt, die 1,4 Milliarden Dollar schwere Transaktion nicht zu vollziehen, teilten beide Firmen am Freitag mit. UBS hatte das Kaufvorhaben zum Jahresbeginn bekannt gegeben.

Wealthfront ist ein Anbieter von automatisierten Vermögensverwaltungslösungen mit Sitz in Palo Alto. Die Firma hat in den Vereinigten Staaten mehr als 470'000 Kunden und verwaltet über 27 Milliarden Dollar an Geldern. Mit der Akquisition wollte die UBS reichen jungen Kunden eine digitale Vermögensverwaltung anbieten.

(Reuters)