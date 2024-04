Der Schritt soll einheimischen Unternehmen helfen, ihre Kosten unter Kontrolle zu halten, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Die neuen Aussetzungen gelten für Waren, die nicht in ausreichender Menge in Grossbritannien hergestellt werden. «Von Automobilen bis hin zu Lebensmitteln und Getränken helfen wir den Unternehmen, ihre Importkosten zu senken und wettbewerbsfähig zu bleiben», erklärte Handelsminister Gregg Hands gegenüber Reuters.