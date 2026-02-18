Damit hat die Teuerung in der zweitgrössten europäischen Volkswirtschaft den niedrigsten Wert seit März letzten Jahres erreicht. Die Inflation liegt zwar immer noch deutlich über der von der britischen Notenbank anvisierten Zielmarke von zwei Prozent. Gleichwohl könnten die Preisdaten der Bank of England nun ein weiteres Argument für eine Zinssenkung im März geben. Bereits am Dienstag waren Daten zum Arbeitsmarkt mau ausgefallen, was für eine Ankurbelung der Wirtschaft durch die Geldpolitik spricht.