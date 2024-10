Die Inflation in Grossbritannien hat im September nachgelassen. Die Konsumentenpreise legten im Jahresvergleich um 1,7 Prozent zu - nach einem Plus von 2,2 Prozent im August, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit 1,9 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich waren die Verbraucherpreise im September unverändert.