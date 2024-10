Unternehmen und Wohlhabende sollen die Hauptlast der Steuererhöhungen tragen, wie Reeves am Mittwoch sagte. Die frühere Ökonomin der Bank of England ebnete auch den Weg für milliardenschwere Sparmassnahmen und eine höhere Kreditaufnahme für Investitionen, um die britische Wirtschaft anzukurbeln, die durch die globale Finanzkrise von 2007 bis 2009, den Brexit, die Corona-Pandemie und die steigenden Energiepreise gebremst wurde. Reeves will die Steuern um 40 Milliarden Pfund pro Jahr erhöhen.