Die Sichelzellenanämie und die Beta-Thalassämie sind erbliche genetische Erkrankungen, die durch Fehler in den Genen für Hämoglobin verursacht werden, das von den roten Blutkörperchen für den Sauerstofftransport im Körper verwendet wird. «Sowohl die Sichelzellkrankheit als auch die Beta-Thalassämie sind schmerzhafte, lebenslange Erkrankungen, die in einigen Fällen tödlich verlaufen können», erklärte MHRA-Interimsdirektor Julian Beach. In klinischen Studien wurde festgestellt, dass Casgevy bei der Mehrheit der Teilnehmer mit Sichelzellkrankheit und transfusionsabhängiger β-Thalassämie die gesunde Hämoglobinproduktion wiederherstellt und die Krankheitssymptome lindert. Nach Angaben der MHR wurden während der Untersuchungen keine wesentlichen Sicherheitsbedenken festgestellt, die Sicherheit des Mittels werde von der Behörde genau überwacht.