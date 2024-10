Die neue Labour-Regierung versprach den Unternehmen mehr Stabilität und Sicherheit. «Unsere moderne Industriestrategie wird Stabilität für Investoren verankern und ihnen das Vertrauen geben, nicht nur für das nächste Jahr, sondern für die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus zu planen», sagte der Minister für Wirtschaft und Handel, Jonathan Reynolds, in einer Erklärung am Sonntag (Ortszeit), einen Tag vor einem bedeutenden Investorengipfel in London.