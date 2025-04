Hersteller von Kleinstserien wie Aston Martin, die Volkswagen-Tochter Bentley und McLaren werden von den Bussgeldern ausgenommen. Am Ausstiegsdatum 2030 für neue Benzin- und Dieselautos wird nicht gerüttelt, aber Autos mit Hybridantrieben dürfen jetzt bis 2035 verkauft werden. Der Absatzanteil von E-Autos in Grossbritannien war zuletzt mit 19 Prozent zwar höher als in der Europäischen Union (EU), müsste in diesem Jahr aber auf 28 Prozent steigen, um das Klimaziel zu erfüllen. Auch die EU lockerte die Zügel bei der Umstellung auf E-Autos, weil der E-Auto-Absatz zu langsam wächst. Die Autobauer bekommen drei Jahre Zeit, die CO2-Abbauziele zu erreichen, statt das Etappenziel in diesem Jahr schaffen zu müssen.