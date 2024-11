«Ich erwarte nicht, dass sich die USA von der Nato abwenden. Sie erkennen die Bedeutung des Bündnisses an und wie wichtig es ist, weitere Konflikte in Europa zu vermeiden», sagte Healey am Montag dem Sender Sky News. «Und ich erwarte, dass die USA an der Seite von Verbündeten wie Grossbritannien bleiben und der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist, um die Oberhand über Putins Invasion zu gewinnen.»