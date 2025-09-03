Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Punkte auf 54,2 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist der höchste Wert seit April 2024. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 53,6 Punkten gerechnet. Der Indikator signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität, da er über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt.