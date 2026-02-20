«Die ersten PMI-Daten für Februar liefern weitere Anzeichen für einen ermutigenden Start der britischen Wirtschaft in das neue Jahr», kommentierte Chris Williamson Chefvolkswirt von S&P Global. «Die Umfragedaten des bisherigen Jahresverlaufs deuten auf ein BIP-Wachstum von etwas über 0,3 Prozent im ersten Quartal hin, sofern sich diese Entwicklung bis März fortsetzt.»