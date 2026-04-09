Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im ​Jahr ​2022 ist es in Regionen ⁠wie der Ostsee wiederholt zu Ausfällen ​von Strom- und Telekommunikationskabeln sowie ⁠Schäden an Erdgaspipelines gekommen. Die Nato hat als Reaktion ihre ‌Präsenz auf See und in der Luft massiv verstärkt. Westliche Staaten werfen Russland wiederholt vor, hinter Sabotageakten und gezielten Störaktionen ‌gegen die kritische Untersee-Infrastruktur zu stecken. Die Regierung ​in Moskau weist die Vorwürfe zurück.