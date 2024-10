Premierminister Keir Starmer kündigte dazu am Montag auf einer internationalen Konferenz in London neue Schritte an. Der Labour-Politiker versprach, «die Bürokratie abzubauen, die Investitionen blockiert» und den Bau von Wohnungen, Rechenzentren, Lagerhallen und Netzanschlüssen zu beschleunigen. Starmer erklärte den Investoren, dass die britische Wettbewerbsbehörde CMA aufgefordert werde, Wachstum, Investitionen und Innovation zu priorisieren. Man werde dafür sorgen, dass jeder Regulierer in diesem Land - besonders die Wirtschafts- und Wettbewerbsregulierer, «Wachstum genauso ernst nehmen wie dieser Raum», betonte Starmer vor den Wirtschaftsvertretern.