Nach Auffassung des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR torpediert die Regierung in London Trumps Friedensbemühungen in der Ukraine. «Die Zeit ist gekommen, sie zu entlarven und dem 'perfiden Albion' und seinen Eliten eine klare Botschaft zu senden: Ihr werdet keinen Erfolg haben», hiess es in einer ungewöhnlich scharf formulierten Erklärung. In russischen Regierungskreisen heisst es, Grossbritannien werde nun als Moskaus Hauptfeind angesehen. Ein Insider sagte, Grossbritannien schüre «Chaos und Krieg» in der Ukraine.