Britische Staatsanleihen, auch Gilts genannt, sind stärker unter Druck geraten ​als die Papiere anderer grosser Volkswirtschaften. Dies ​liegt an der hohen ​Abhängigkeit Grossbritanniens von importiertem Erdgas und einer hartnäckig hohen Inflation. Zunächst konzentrierte ‌sich der Ausverkauf auf kurzlaufende Anleihen, da die Anleger auf Zinserhöhungen der Bank of England setzten. Zunehmend belasten ​jedoch ​Sorgen über eine kostspielige ⁠staatliche Reaktion auf die hohen Energiepreise ​auch die langlaufenden ⁠Anleihen. Die höheren Zinskosten wiederum schränken den Spielraum ‌der britischen Finanzministerin Rachel Reeves ein.