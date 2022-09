In Reaktion auf die Steuersenkung fiel das britische Pfund am Freitag um rund 3,5 Prozent und notierte erstmals seit 1985 unter der Marke von 1,11 Dollar. Am Staatsanleihemarkt setzte ein Ausverkauf ein. Die Rendite fünfjähriger Gilts kletterte um beispiellose 57 Basispunkte. Anleihen mit zehn Jahren Laufzeit rentierten rund 30 Basispunkte höher als am Vorabend.