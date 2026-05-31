Die Neulinge verdrängen Personen, die mittlerweile älter als 40 Jahre sind, nicht mehr unternehmerisch tätig sind, an Vermögen eingebüsst haben oder – wenn sie keinen roten Pass besitzen – nicht mehr in der Schweiz leben. Das bekannteste neue Gesicht in der diesjährigen «Bilanz»-Liste ist zweifellos Andri Ragettli (27). Der Bündner Freestyle-Skifahrer ist längst eine Ikone seines Sports – auch wenn ihm eine Olympiamedaille bislang noch fehlt. Mit seinen kreativen Social-Media-Videos landet Ragettli regelmässig virale Hits, die ein Millionenpublikum erreichen. Dadurch ist er selber zu einer Marke geworden, was ihm lukrative Sponsoringverträge einbringt. Die «Bilanz» schätzt sein Vermögen auf 2 bis 5 Millionen Franken.