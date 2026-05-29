«Die sechs wirtschaftsstärksten EU-Staaten handeln gemeinsam, um Europa souveräner und stärker zu machen», erklärte Klingbeil. «Dass die sechs grössten Volkswirtschaften der EU bereit sind, nationale Egoismen hinter sich zu lassen und zusammen voranzugehen, ist ein wichtiges Signal für die gesamte Europäische Union.» Laut Klingbeil haben sich die sechs Länder auch beim Thema Aufsicht auf weitere Schritte zur europäischen Kapitalmarktunion verständigt.