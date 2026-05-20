Nach acht Wochen Spielzeit war es am 22. April so weit: Lilian Obimo wurde als Siegerin im Börsenspiel von cash.ch ausgerufen. Unter dem Pseudonym «pupetta» liess sie die 2476 Konkurrenten hinter sich und darf damit die Preissumme von 10'000 Franken entgegennehmen. 4700 Teilnehmende hatten sich für das Spiel angemeldet. Um für den Sieg aber infrage zu kommen, musste man mindestens 5 Trades tätigen.
Lilian Obimo setzte auf eine konsequente Day-Trading-Strategie mit mehrheitlich kleinkapitalisierten Schweizer Aktien. Die virtuellen 100’000 Franken Startgeld erhöhte Obimo in den rund zwei Monaten auf eindrückliche 255’223 Franken.
«Nicht mal in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir das vorstellen können. Da waren so viele Teilnehmer und sicherlich viele Profis», antwortet Obimo im cash-Interview auf die Frage, ob sie sich Hoffnungen auf den Sieg gemacht hatte. «Jetzt, wo es tatsächlich wahr geworden ist, kann ich es weiterhin nicht glauben.»
Am Mittwochabend ehrten Vertreter von Ringier (Herausgeber von cash) und der bank zweiplus (Sponsor des Börsenspiels) im Pressehaus von Ringier in Zürich die Siegerin, die persönlich vor Ort war. In seiner Ansprache wies cash-Chefredaktor Daniel Hügli auf das besondere Marktumfeld während des Spiels hin.
«Wenige Tage nach dem Start des Börsenspiels begannen die kriegerischen Handlungen in Nahost, die Märkte begannen zu fallen», sagte Hügli. Das habe die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Börsenspiels vor gänzlich neue Herausforderungen gestellt.
cash.ch, das grösste Schweizer Wirtschafts- und Finanzportal, berichtete wöchentlich über den Verlauf des Börsenspiels. Es sei für die Redaktion spannend gewesen zu beobachten, wie sich die Spielerinnen und Spieler an der Spitze einen Schlagabtausch lieferten. «Frau Obimo hat die Wendungen am Markt am besten gemeistert, sie hat den Sieg verdient. Herzliche Gratulation!», sagte Daniel Hügli.
«Das fand ich super toll»
Anschliessend überreichte Marcel Gamper, Leiter Direct Clients und Geschäftsleitungsmitglied der bank zweiplus, den Preis von 10’000 Franken. «Das Börsenspiel passt bestens zu unserer Kooperation mit cash, die ‘Einfachheit’ und ‘Wissensvermittlung’ in den Mittelpunkt stellt», sagte Gamper. Für die einen sei das Börsenspiel ein idealer «Spielplatz», um Trading-Strategien risikofrei umzusetzen und zu testen, für die anderen ein erster unkomplizierter Einstieg in die Welt des Tradings. Auch Gamper gratulierte der Siegerin Obimo herzlich.
Für die Siegerin Obimo, die sich seit rund zehn Jahren für die Finanzmärkte interessiert, war das Börsenspiel eine Möglichkeit, ihr «bescheidenes Wissen», wie sie mit Understatement sagt, in die Tat umzusetzen – «ohne mein eigenes Geld riskieren zu müssen. Das fand ich super toll.»
Zusammengerechnet erzielten die Portfolios beim Börsenspiel einen Durchschnittswert von 101'722 Franken - eine beachtliche Leistung angesichts des Marktumfeldes. 1337 Portfolios und somit mehr als die Hälfte der Teilnehmenden schlossen das cash-Börsenspiel zudem mit einem Kursgewinn ab. Zum Vergleich: Auf vielen Börsenhandelsplattformen erzielt nur ein Viertel der Teilnehmenden Kursgewinne.
Auch die cash-Redaktion spielte mit. Am Schluss schaute mit einer Performance von 19 Prozent der gute 109. Platz heraus. Bis vor zwei Wochen vor Spielende war das Portfolio sogar zwischen den Rängen 80 und 90 klassiert.