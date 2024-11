Sorgen um die Ernten in den wichtigsten Anbaugebieten von Kaffee haben die Preise von Kaffee-Futures in New York auf den höchsten Stand seit 1997 gehievt. Damit drohen die Kosten für Röster und Konsumenten weiter zu steigen. Arabica-Kaffee, die hochwertige Sorte, die für Spezialitätenkaffee bevorzugt wird, stieg am Montag um bis zu 3 Prozent.