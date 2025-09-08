Laut dem SRG-Stimmungsbarometer, durchgeführt von GFS Bern, hatten sich rund sieben Wochen vor der Abstimmung 58 Prozent der befragten Stimmberechtigten für die Abschaffung des Eigenmietwerts ausgesprochen. Die SRG führt derzeit eine zweite Umfrage durch, die bis zehn Tage vor der Abstimmung läuft. Auch der Medienverlag Tamedia hat, basierend auf Abstimmungen auf ihren Newsportalen, eine 65-prozentige Zustimmung für die Abschaffung des Eigenmietwerts ermittelt.