Die überwiegende Mehrheit der Eigner sprach sich am Mittwoch auf einer ausserordentlichen Generalversammlung für zwei Transaktionen aus, mit denen die Schweizer Grossbank insgesamt rund vier Milliarden Franken erlösen will. Für die Kapitalerhöhung in Form einer Privatplatzierung sprachen sich 92 Prozent aus, für das Bezugsrechtsangebot 98,3 Prozent, wie Credit Suisse mitteilte. Mit dem Geld will die Bank, die im dritten Quartal einen Quartalsverlust von vier Milliarden Franken eingefahren hatte und im Schlussquartal erneut einen milliardenhohen Vorsteuerverlust erwartet, Zweifel an ihrer Stabilität ausräumen und einen tiefgreifenden Umbau hin zu einem risikoärmeren Geschäft finanzieren.