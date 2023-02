Dies deckt sich mit dem Ausblick der US-Währungshüter vom Dezember. Zugleich halten es viele Befragte nicht für ausgeschlossen, dass die Fed die Zinsschraube noch stärker anziehen wird. "Es gibt ein Risiko in Richtung höherer Zinsen. Der Arbeitsmarkt bleibt stark und es wird etwas länger dauern, bis er Anzeichen einer Verschlechterung zeigt", meint Oscar Munoz, US-Makrostratege beim Broker TD Securities. Dies berge das Risiko, dass das Lohnwachstum für einige Zeit hoch bleibe, was sich wiederum in der Inflation niederschlage: "Das bedeutet, dass die Fed den Leitzins noch eine ganze Weile auf hohem Niveau halten wird", so das Fazit des Experten.