Je nach Anlagestrategie sind die Kostenunterschiede in der Schweizer Vermögensverwaltung laut dem Finanzvergleichsdienst Moneyland.ch beachtlich. Die traditionelle Vermögensverwaltung in der Schweiz sei generell nach wie vor kostspielig, wie es in der am Donnerstag veröffentlichten Auswertung heisst. Doch die Kostenunterschiede zwischen den Banken seien «erheblich».