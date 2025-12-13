Der Grosse Rat Basel-Stadt hat am Mittwoch eine Senkung der Einbürgerungsgebühren beschlossen. Wer unter 25 Jahre alt ist, bezahlt in Basel neu keine kantonalen und kommunalen Gebühren mehr und somit nur noch 100 Franken Bundesgebühr für die Einbürgerung. Auch Menschen mit tiefem Einkommen sollen keine Gebühren mehr bezahlen, wenn sie auf Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen oder Prämienverbilligungen angewiesen sind.