Bei der Anlage handelt es sich um die Raffinerie des Unternehmens Kinef, das wiederum zum Konzern Surgutneftegas gehört. Sie ist eine der beiden grössten Raffinerien in Russland. Dort werden jährlich etwa 17,5 Millionen Tonnen russisches Rohöl verarbeitet. Der Anteil an der gesamten Raffineriekapazität des Landes liegt damit bei etwa 6,6 Prozent. Sie produzierte zwei Millionen Tonnen Benzin, 7,1 Millionen Tonnen Diesel, 6,1 Millionen Tonnen Heizöl und 600.000 Tonnen Bitumen.