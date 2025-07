Wahrgenommene Ungleichheit mit grossen Auswirkungen

Die Gruppe um Ángel Sánchez-Rodríguez hebt als Besonderheit hervor, dass in der Arbeit nicht das konkrete Ausmass an wirtschaftlicher Ungleichheit im jeweiligen Land in Betrachtung gezogen wurde, sondern die jeweils empfundene Ungleichheit. Die Studie helfe zu verstehen, dass die grosse Ungleichheit in vielen Ländern nicht nur eine Frage der sozialen Gerechtigkeit sei, sondern auch ein drängendes Problem mit Blick auf den psychischen Zustand von Gesellschaften.