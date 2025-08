Junge Aktie mit Potenzial

Die Aktien von Amrize werden seit dem 23. Juni dieses Jahres sowohl an der SIX Swiss Exchange als auch an der New Yorker Börse NYSE gehandelt. Bei der Abspaltung erhielt jeder Holcim-Aktionär in Form einer sogenannten Sachdividende eine Amrize-Aktie pro Holcim-Aktie.