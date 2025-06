Für den Gebührenvergleich wurden sämtliche Gebühren pro Jahr berechnet: Angenommen wurde dabei ein Karteneinsatz im In- und Ausland für 10'000 Franken respektive umgerechnet 2000 Franken in Euro, US-Dollar und thailändischen Baht, sieben Bargeldbezüge an Bankomaten sowie zusätzlich die Nutzung eines Privatkontos mit Kosten für den Zahlungsverkehr und gutgeschriebenen Zinsen.