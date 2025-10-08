Janus Henderson zeigt sich offenbar enttäuscht, dass das Management das Angebot von Advent akzeptiert hat, ohne mehr Zeit darauf zu verwenden, strategische Alternativen zu prüfen, heisst es. Advent hatte im August ein Barangebot von 135 Franken je Aktie unterbreitet, wobei die Angebotsfrist voraussichtlich bis morgen Donnerstag läuft.